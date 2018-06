Dordts archief blij met collectie oude films

Het Regionaal Archief Dordrecht is verblijd met een collectie oude films van de inmiddels overleden Dordtse amateur-filmer Luc van Stigt. Het materiaal bevat veel materiaal van plekken en gebeurtenissen, waarvan het archief nog geen bewegende beelden had.

"Kijk, hier hebben we beelden van het Sportfondsenbad. Daar moest ik zelf schoolzwemmen. Pure nostalgie", zegt stadsarchivaris Teun de Bruijn. "we zijn nog druk aan het digitaliseren, zodat iedereen deze beelden kan zien via onze website of facebook."

In het materiaal bevinden zich beelden van de in 1961 nog zéér rustige rijksweg A16, ter hoogte van Wielwijk, het pontje naar Papendrecht vanaf de Bleijenhoek en de opening van winkelcentrum Crabbehof door Prins Bernhard.

"Allemaal beelden van de beginjaren zestig. Niet heel oud, maar een hele welkome aanvulling op ons beeldarchief", zegt De Bruijn; "ons oudste filmpje hier dateert van 1926. Eigenlijk is een archief nooit compleet, er komt altijd weer wat bij."

De 'nieuwe' beelden en veel ander archiefmateriaal zijn zaterdag te zien op de Open Archiefdag in het Hof van Nederland. Bezoekers kunnen dan ook kiezen wat zij hét Dordtse Archiefstuk van 2018 vinden. Dat dingt dan mee in de landelijke wedstrijd "Stuk van het Jaar".