Tien op een ezel in Chris Natuurlijk

Ezeltjes, theater bij de boer, bomen in Midden-Delfland en het Land van Hoboken in Chris Natuurlijk van 16 juni.

Tien op een ezel

Zeven jaar lang heeft Mohammed Benzakour op een ezeltje door zijn geboortestreek in het Rif-gebergte gereisd om dwaze, grappige en mooie spreuken en gezegden uit het Berbers op te tekenen en te vertalen. In veel van die spreuken spelen dieren een rol. Zoals de ezel, de jakhals en de raaf. In Tien op een ezel doet hij verslag van zijn "levenswerk."Chris Natuurlijk spreekt met hem over het boek in Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Directeur Kees Moeliker vertelt wat hij als bioloog weet van de dieren uit de spreekwoorden die de schrijver uit Zwijndrecht heeft verzameld.

Dag van de Architectuur in Rotterdam

Chris Natuurlijk duikt met een gids de geschiedenis, het heden én de toekomst in van het Land van Hoboken , tegenwoordig beter bekend als het Museumpark. Het gebied is onderdeel van de DagvandeArchitectuurRotterdam op 16 en 17 juni.

Theater bij de boer.

Bij boer Mees Visser in Strijen kun je van 20 t/m 24 juni midden tussen een uitgegroeide aspergeveld kijken naar De koning van het Grasland. Het stuk van Toneelgroep Jan Vos schetst de dilemma's van het boerenbestaan van nu. Chris Natuurlijk krijgt alvast een voorproefje van het stuk op de biologische boerderij Landzicht van de boer zelf en van de regisseur van het stuk Jeroen van den Berg.

Bomen van Midden-Delfland

Knotwilgen en andere kanjers

In het weekend van 16 en 17 juni kun je ook de polder in voor de Midden-Delfland Dagen. Chris Natuurlijk bekijkt bijzondere bomen uit Midden-Delfland met de makers van het boek

