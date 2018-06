Deel dit artikel:











Drukke tijden voor politie: 'Donderdag nepwapendag' in Rotterdam Neppers zijn vaak niet van echt te onderscheiden (archieffoto)

Het was donderdag een druk dagje voor de politie. Uitgerekend in de week dat een campagne tegen nepwapens is begonnen, leidde zo'n ding twee keer op een dag tot commotie. Op metrostation Hoogvliet zijn donderdagmiddag twee reizigers aangehouden door de politie. Eén van de twee was in het bezit van een nepvuurwapen.

De jongen maakte deel uit van een groepje van vier dat in Spijkenisse Centrum de metro richting Rotterdam had genomen. Ze waren even daarvoor in Spijkenisse gesignaleerd door een oud-politieman, die zag dat een van de jongens een vuurwapen bij zich had. Nadat de jongens uitstapten op station Hoogvliet zagen ze de gealarmeerde politie rond het station. Daarop wilden ze terugkeren naar het perron om weer in te stappen. De politie had inmiddels het metroverkeer stil laten leggen en kon de jongens staande houden. Agenten controleerden de vier jongens en troffen inderdaad een vuurwapen aan. Twee jongens uit Rotterdam, 16 en 17 jaar oud, zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau. Het vuurwapen is in beslag genomen en bleek na onderzoek nep te zijn.



Zuiderpark

In het Zuiderpark alarmeerde een vrouw donderdagvond de politie nadat zij drie jongens met een vuurwapen zag. Ze hoorde ook een geluid alsof het vuurwapen werd doorgeladen. In het Zuiderpark alarmeerde een vrouw donderdagvond de politie nadat zij drie jongens met een vuurwapen zag. Ze hoorde ook een geluid alsof het vuurwapen werd doorgeladen. Ook hier bleek het om een nepvuurwapen te gaan. De drie jongens uit Rotterdam (13, 15 en 16 jaar) zijn aangehouden. Afgelopen maandag startte de politie een landelijke campagne om jongeren en ouders te waarschuwen voor het gebruik van nepvuurwapens op straat.