Politie houdt metroreiziger met vuurwapen aan handvuurwapen ( archieffoto)

Op metrostation Hoogvliet is een metroreiziger aangehouden door de politie omdat hij in het bezit was van een vuurwapen.

De jongen maakte deel uit van een groepje van vier dat in Spijknisse Centrum de metro richting Rotterdam had genomen. Ze waren even daarvoor in Spijkenisse gesignaleerd door een oud-politieman die zag dat een van de jongens een vuurwapen bij zich had. Nadat de jongens uitstapten op station Hoogvliet zagen ze de gealarmeerde politie rond het station. Daarop wilden de jongens terugkeren naar het metroperron om weer in te stappen. De politie had inmiddels het metroverkeer stil laten leggen en kon de jongens staande houden. Bij een van de jongens werd een vuurwapen aangetroffen,