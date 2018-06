Verbeek: 'Schat de kans klein dat Marokko de poulefase overleeft'

Rotterdammer Pim Verbeek werkte van 2010 tot 2015 als technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond. De huidige bondscoach van Oman was bovendien coach van de olympische ploeg op de spelen van Londen in 2012. Verbeek werkte met spelers, die Marokko nu ook zullen vertegenwoordigen op het WK. "Ik denk dat ik toen vijf of zes spelers uit de huidige selectie onder mijn hoede had."

Emotie en beleving

Verbeek heeft niet heel veel vertrouwen in een lang WK voor Marokko. "De eerste wedstrijd tegen Iran is van cruciaal belang. Dat wordt de belangrijkste wedstrijd. Ik schat de kans dat ze de poulefase overleven niet heel groot, want Spanje en Portugal hebben heel ervaren spelers. Iran is ook gewoon de beste van Azië, dus het wordt erg lastig."

De 62-jarige oefenmeester weet wel dat de Marokkaanse supporters het niet met hem eens zullen zijn. Dit Marokkaanse elftal maakt ongekend veel los. Er is heel veel emotie en beleving. Marokkanen praten heel graag over voetbal. Het is veruit de populairste sport in het land. Ik denk niet dat ze de poulefase overleven, maar daar hoef je bij het Marokkaanse volk niet mee aan te komen. Zij zetten in op de halve finale. Er worden prestaties geëist."

Veel werk voor El Ahmadi

Verbeek ziet op het WK een belangrijke rol voor Feyenoorder Karim El Ahmadi. "Het is een heel aanvallend elftal en dat vind ik heel leuk, de kwaliteit ligt aan de bal. Dat betekent wel dat je verdedigend wat vraagtekens mag hebben. El Ahmadi is eigenlijk de enige op het middenveld die ballen kan veroveren. Hij krijgt ontzettend veel te doen."

Oman

Als bondscoach van Oman kijkt Verbeek nu vooruit naar mogelijke plaatsing voor het WK van 2022. "Het zou best nog eens kunnen hoor, maar dan moet er wel wat veranderen hier. Het is nogal korte termijn politiek, er wordt niet echt vooruitgekeken", aldus de coach over de kansen van Oman op plaatsing.

"Bovendien is Oman ook niet het rijkste land uit het Midden-Oosten, dus ligt de prioriteit niet bij voetbal. Oman loopt achter op bijvoorbeeld Qatar en Saoedi-Arabië, als je ziet wat daar wordt neergezet aan trainingsaccommodaties en jeugdopleidingen. Er is genoeg talent in Oman, maar daar moet je wel mee om kunnen gaan."