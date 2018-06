Deel dit artikel:











Wereldrecordpoging in Rotterdam: 2000 mensen op een selfie Hoe kan het ook anders: een selfie van kunstenaar Koen van Rijn (eigen foto)

Over minder dan twee weken moet Rotterdam een nieuw wereldrecord rijker zijn. Want volgende week zondag is het de bedoeling dat zich 2.000 mensen melden voor de Markthal op de Blaak in Rotterdam. Dan moet een selfie worden gemaakt met al die mensen erop en zou daarmee een record verbroken zijn. Het is een initiatief van Rotterdammer Koen van Rijn.

Hij studeert autonoom beeldende kunst aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. "Het betekent dat je zelf projecten en onderwerpen verzint, daarom heet het autonoom', legt de jonge kunstenaar uit aan RTV Rijnmond. "Ik werk in de openbare ruimte, het publieke domein. Het viel mij op dat zoveel mensen continu selfies maken. Maar dan is er geen interactie met andere mensen, omdat het via internet gaat. Daarom leek het mij een leuk idee een wereldrecord selfie te doen." Er zit ook nog een diepere gedachte achter. "Weg uit je comfortzone. Dat je zeg maar andere mensen tegenkomt in een fysieke wereld. Ik ben heel erg bezig met hoe ik in een openbare ruimte experimenten kan doen met mensen en dat kan vastleggen. Daarom heb ik voor de selfie gekozen." Makkelijk verdiend?

Het klinkt wel een beetje als makkelijk scoren: je laat allemaal mensen afreizen naar de Blaak, neemt de selfie en met één druk op de knop heb je studiepunten binnengeharkt. "Nee hoor, zo werkt het niet. Het moet ook wel in de smaak vallen bij de andere kunstenaars die je beoordelen", zegt de tweedejaars student. Het klinkt wel een beetje als makkelijk scoren: je laat allemaal mensen afreizen naar de Blaak, neemt de selfie en met één druk op de knop heb je studiepunten binnengeharkt. "Nee hoor, zo werkt het niet. Het moet ook wel in de smaak vallen bij de andere kunstenaars die je beoordelen", zegt de tweedejaars student. Volgens hem is het zeker geen luiheid. "Nee hoor, iedereen maakt op zijn eigen manier foto's. Dat vind ik grappig, ik wil daar een soort stijl in vinden, wat je nog meer met foto's kunt doen." Het lijkt trouwens nog maar de vraag of de recordpoging wel gaat slagen. Volgens Van Rijn hebben zich tot nu toe zo'n 150 mensen aangemeld. Daar moeten dus nog zeker 1350 aanmeldingen bijkomen. "Natuurlijk gaat dat lukken." En wat nu als mensen zich wel aanmelden, maar niet komen opdagen? "Ik zou niet weten wat dan de reden daarachter zou zijn. Dat kan ik misschien voor een nieuw project onderzoeken", lacht hij. Aanmelden voor de recordpoging kan via deze Facebookpagina .