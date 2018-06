Deel dit artikel:











Spijkenisserbrug in storing Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug tussen Rotterdam-Hoogvliet en Spijkenisse is donderdagavond in storing geweest. Zowel de scheepvaart als het wegverkeer hadden er last van.

Wat de oorzaak van de storing was, is onbekend. Het is storing nummer 63 van de Spijkenisserbrug in drie jaar tijd.