Hertzberger: 'Ik geniet van elke wedstrijd die ik speel voor Oranje'

De Nederlandse hockeymannen hebben donderdag in Gorinchem Frankrijk met 3-1 verslagen. Het was één van de vier oefenwedstrijden in aanloop van de Champion Trophy. Rotterdammer Jeroen Hertzberger zit voor het eerst sinds anderhalf jaar weer in de selectie.

''Ik heb niet het gevoel dat ik me moet bewijzen want iedereen weet wat ik kan. Ik ben vooral aan het genieten van elk moment'', zegt de aanvaller van HC Rotterdam over zijn rentree.

Seve van Ass

Ook Oranje-aanvoerder Seve van Ass verscheen na afloop van het duel voor de camera van RTV Rijnmond. Hij ruilt deze zomer HC Rotterdam in voor HCW, de club waar zijn vader Paul trainer is. ''Dat mijn vader coach is, heeft zeker meegespeeld. Ik denk ook dat ik me persoonlijk kan ontwikkelen als ik uit mijn comfort zone stap.''

Oranje speelt ook vrijdag weer een oefenwedstrijd tegen Frankrijk in opnieuw Gorinchem. Eerder wonnen de mannen van bondscoach Max Caldas al twee keer in Alkmaar van Spanje. De Champions Trophy wordt vanaf 23 juni gehouden in Breda.

In de video's hierboven zijn de volledige interviews met Hertzberger en Van Ass te bekijken.