El Khattabi: 'Ik denk dat Marokko de halve finale haalt'

Ali el Khattabi barst van het zelfvertrouwen over het aanstaande WK-optreden van zijn land Marokko. De Oud-Spartaan, die zelf voor het Afrikaanse land uitkwam op het WK 1998, denk dat Marokko de halve finale haalt.

''Ik ben heel optimistisch. Ze komen de poule door en halen de halve finales,'' zegt El Khattabi. Daarnaast rekent hij zich rijk wat betreft de tegenstand in de poule. ''Portugal is niet echt in vorm en bij Spanje is er onrust omdat de trainer is ontslagen.''

WK 1998

Het is twintig jaar geleden dat Marokko voor het laatste op een WK speelde. In 1998 eindigden de Leeuwen van de Atlas in Frankrijk nipt derde in de poule en El Khattabi was daarbij. ,,Betaald voetbal spelen was al een droom en voor je land uitkomen op een WK al helemaal. Het was een mooie ervaring. Ondanks de uitschakeling, kregen we veel waardering in Marokko.''

In de video is het volledige interview met El Khattabi te bekijken.