Honkballers Neptunus in extra inning langs Pioniers

Kort na het veroveren van de Europese titel, hebben de honkbalmannen van Curaçao Neptunus een moeizame overwinning geboekt bij het Haarlemse Pioniers. De Rotterdammers wonnen na een extra inning met 1-2.

In de regulieren negen innings scoorden beide ploegen slechts één keer waardoor een extra inning noodzakelijk was. In de hoofdklasse gaat Neptunus nog altijd aan de leiding. Ook de nummer twee L&D Amsterdam won donderdagavond.