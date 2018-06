Harde woorden bij installatie wethouders Barendrecht

Barendrecht heeft een nieuwe college van B en W. De nieuwe ploeg is donderdagavond door burgemeester Van Belzen geïnstalleerd. Zes partijen zijn nu aan zet, de grote winnaar van de verkiezingen, de partij Echt voor Barendrecht (EVB), staat buitenspel.

Het ging er verbaal stevig aan toe in de raadzaal. Het leek meer op een 'roast' dan op een inhoudelijk debat. Vooral EVB-voorman Lennart van der Linden fileerde de hele formatie. "Het is een monsterverbond, een politieke afrekening en de kiezer is belazerd", sprak hij fel, "achterkamertjespolitiek, een poppenkast, schaamteloos."

Broddelwerk

De lokale partij Echt voor Barendrecht steeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 naar 14 zetels en haalde 45% van de stemmen. Formateur Piet Boekhoud smeedde echter een coalitie van CDA, SGP/CU, VVD, Groen Links, PvdA en D66. "Broddelwerk", noemde Van der Linden het werk van de formateur.

"Hij schreef een stuk dat schoolkrant onwaardig is. Bovendien kende hij de Barendrechtse situatie totaal niet. Onprofessioneel. Kende hij de uitslag eigenlijk wel? Boekhoud noemde ons slechte verliezers terwijl we de verkiezingen hadden gewonnen", klaagt Van der Linden, "allemaal gezwets."

Macht

Piet Boekhoud kan niet veel met die kritiek. "Dit is de harde kant van democratie. Het is in de huidige politiek nou eenmaal geen wetmatigheid dat de grootste partij ook de macht krijgt. EVB moest het verdriet vanavond even kwijt."

Burgemeester Van Belzen keek tevreden terug op de installatie. "Ja, er zijn harde woorden gevallen maar alles verliep ordentelijk. Ik zie uit naar de nieuwe samenwerking."

De nieuwe PvdA-fractievoorzitter Winnie Hofland hoorde de harde woorden van de EVB-fractievoorzitter gelaten aan. "Als ik het relaas van Van der Linden hoor denk ik dat hij beter de eindejaarsconference kan gaan doen."

Protest

Zo'n 150 Barendrechters, familie en bekenden van de nieuwe wethouders waren naar het gemeentehuis gekomen. In de hal was een groot scherm neergezet waarop het raadsdebat kon worden gevolgd. Er viel geen onvertogen woord en de toeschouwers lieten het gelaten over zich heenkomen. Van enig protest was geen sprake. Van der Linden kreeg eenmaal de handen op elkaar. Hij omschreef het nieuwe college als verwarde mensen en dat ging er bij de achterban in als zoete koek.

Nadat de nieuwe wethouders waren beëdigd volgden bloemen en felicitaties. Het worden geen saaie debatten de komende jaren. Als het aan EVB ligt zullen dat eerder maanden dan jaren zijn.