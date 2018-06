Deel dit artikel:











Rotterdamse ouderen hebben auto niet nodig Foto: ANP / Roos Koole

Ongeveer drie op de tien ouderen in Rotterdam heeft nog een auto. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen in Amsterdam en op Vlieland is het autobezit onder 75-plussers lager.

Volgens het CBS neemt het autobezit van ouderen de laatste jaren wel nog steeds toe. Zo was het autobezit per duizend 75-plussers in Nederland begin dit jaar een derde hoger dan tien jaar geleden. In onze regio is het autobezit onder ouderen het hoogst in Westvoorne. Daar heeft meer dan de helft van de 75-plussers nog een eigen wagen.