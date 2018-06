Deel dit artikel:











Rechter doet uitspraak in zaak Turkse rellen Rotterdam

De rechter in Rotterdam doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak rondom de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam, in maart vorig jaar. Zes mannen worden verdacht van geweld tegen agenten, zoals het gooien van stenen.

De rellen braken uit rondom het bezoek van de Turkse minister Fatma Kaya. Zij kreeg van burgemeester Aboutaleb geen toestemming om bij het consulaat Turkse Nederlanders toe te spreken over het referendum voor een grondwetswijziging, waarmee de Turkse president Erdogan meer macht naar zich toe wilde trekken. De zes verdachten hoorden twee weken geleden welke straffen er tegen ze werd geëist. Twee weken geleden is vijf maanden cel geëist tegen een Schiedammer. De 37-jarige man heeft bekend dat hij een ME’er tegen het hoofd heeft geschopt. Tegen drie andere verdachten is toen een werkstraf van 200 uur geëist en een maand cel voorwaardelijk. Zij hadden voorwerpen naar de politie gegooid, zoals stenen, flessen en dranghekken. Eén verdachte stond begin juni achter gesloten deuren terecht, omdat het een minderjarige is. Tegen hem en nog een andere verdachte is een werkstraf van 100 uur geëist en twee weken jeugddetentie voorwaardelijk.