Wanneer kan het Vlaamse frietkot in Vlaardingen weer open?

Het Vlaamse frietkot van Kees van der Schee staat al zo'n negentien jaar aan de Deltaweg in Vlaardingen, maar is nu al maanden dicht. En ook de komende weken moeten de Vlaardingers ergens anders hun patat vandaan halen.

Begin februari ging het bekende Vlaardingse tuincentrum Staelduinsebos failliet. Dat was voor de eigenaar van de friettent een verrassing. "Het is alsof je een kopstoot krijgt. We konden het eigenlijk niet geloven", zegt Kees van der Schee.

Hij stond al jaren met zijn kot op het terrein van het tuincentrum, maar zou na het faillissement naar het naastgelegen terrein van de Praxis verplaatsen. Dat is maar 100 meter verderop, maar zorgt wel voor de nodige rompslomp.

Zo heeft Van der Schee een omgevingsvergunning nodig. Die vroeg hij aan en kreeg hij vijf weken later. So far, so good zou je zeggen. Maar naast deze vergunning is er ook een exploitatievergunning, een horecavergunning en een bibob-procedure nodig. Daardoor duurt het nog zeker twaalf weken voor het frietkot open kan.

"Er staat nu een mogelijkheid voor een voorlopige vergunning", legt Van der Schee uit. "Dus we hopen dat we in ieder geval voorlopig open kunnen."

Hoop

Volgens wethouder Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) is er nog hoop voor Van der Schee. "In geval van horeca kan er inderdaad een voorlopige vergunning aangevraagd worden. Daar heb ik Van der Schee op gewezen en daar gaat nu aan gewerkt worden."

Van der Schee zit inmiddels al ruim vier maanden zonder inkomen. Maar of dat komt doordat de frietkot-eigenaar zelf onvoldoende heeft gedaan, of door ambtelijke fouten, weet de wethouder niet. "Dat is lastig te beoordelen. Ik ken de geschiedenis niet goed."

"We moeten zorgen dat hij zo snel mogelijk open kan", zegt Hoogendijk. "Als de gemeente Vlaardingen doet wat ze zelf van tevoren zeggen, dan zou het op een hele korte termijn geregeld kunnen worden."

Van der Schee verwijt de gemeente niets. "Ik kan wel verwijten gaan maken, maar dat lost niets op. Met modder gooien heeft geen zin."