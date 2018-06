De vrouwen van Excelsior Barendrecht hebben een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Richard Mank zal vanaf komend seizoen de eredivisionist onder zijn hoede nemen. Hij komt over van derdeklasser Dilettant.

Mank volgt Sander Luiten op, die naar de vrouwen van PSV is vertrokken.



Excelsior Barendrecht eindigde in de reguliere competitie op de laatste plek in de eredivisie. Daarna werd de ploeg ook laatste in Poule B met slechts één overwinning.