Studenten die nepbrieven stuurden als gemeente Rotterdam worden niet vervolgd

De enveloppe van de brief die in omloop was

Twee studenten van 23 en 24 jaar worden niet strafrechtelijk vervolgd voor het verspreiden van nepbrieven uit naam van de gemeente Rotterdam. Er is volgens het OM onvoldoende bewijs dat de studenten uit Barneveld en Ede een strafbaar feit hebben gepleegd.

Het tweetal wilde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een schoolopdracht uitvoeren. In de brief werd opgeroepen om op de site stemdrempel.nl een verkiezingsenquête in te vullen. Wie de vragenlijst had ingevuld, kreeg een scherm te zien waarop stond dat de invuller niet mocht stemmen, omdat deze over te weinig voorkennis zou beschikken.

Ook verschenen er in beeld schermen met aanbiedingen om programma’s te downloaden. De indruk werd gewekt dat de gemeente Rotterdam hier achter zat, maar dat was niet zo.

Niet vervolgen

Het OM heeft besloten om de twee studenten niet verder te vervolgen en de zaak te seponeren. Ze hebben namelijk aangegeven dat zij niet de intentie hadden zich voor te doen als de gemeente Rotterdam.

Dat bleek volgens het OM uit het feit dat zij het logo van de gemeente op bepaalde punten hadden aangepast. Ook boden de studenten vrij snel na de actie hun excuses aan via brieven en een rectificatie op hun website.

De studenten lijken geleerd te hebben van hun fout: ze geven inmiddels presentaties aan medescholieren over de onwenselijke gevolgen van de manier waarop zij hun schoolopdracht uitvoerden.

De officier van justitie heeft een stevig gesprek gevoerd met beide studenten en de school. De school heeft inmiddels de schoolopdracht aangepast zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.