Einde Ramadan: tijd voor familie, cadeaus en zoetigheid op Suikerfeest!

Bakker Soufiane koopt voor zijn eigen zaak in Schiedam koekjes in bij bakkerij Casablanca in Rotterdam-Noord

Na dertig dagen vasten is vrijdag, op de heilige dag voor moslims, het Suikerfeest (Eid-al-Fitr) aangebroken. Alle moslims in Nederland vieren de hele dag het einde van de Ramadan. En daar horen familiebezoek, cadeautjes en veel zoetigheden bij.

In Rotterdam-Noord bij bakkerij Casablanca staan meer dan dertig soorten koekjes in de vitrine.

Honderden koekjes met amandel en kokos, anijs, noten, dadels, poedersuiker, honing, cacao, en nog veel meer lekkers staan uitgestald in de vitrines van de bakkerij. "Voor elke bakker zijn de komende dagen druk en onze zaak puilt uit van het gebak", zegt Soufiane.

Ambacht



Het is de plek waar ook andere bakkers hun koekjes komen kopen, zoals Soufiane van de stadsbakkerij aan het Stationsplein in Schiedam. Hij was er al om 06:30 uur om koekjes te halen.

Soufiane's bakkerij in Schiedam 'opereert als Nederlandse bakker', maar met het Suikerfeest wil hij voor moslims en niet-moslims wel graag de Marokkaanse lekkernijen aanbieden.

"Dit is echte ambacht", zegt de bakker over de koekjes van bakkerij Casablanca. "Hun producten staat kwalitatief erg hoog in het vaandel, ik ken de mensen hier al jarenlang en het voelt goed om zo'n product bij een vriend af te nemen en door te verkopen."

Volop genieten



Of de zoete koekjes met veel suiker en honing passen in de huidige gezondheidstrend, maakt voor Soufiane niet uit. "Suikerfeest is één keer in het jaar. Daarnaast heb je een maand gevast en kun je eindelijk feest vieren met je familie. Dan horen koekjes en thee daar ook bij en daar geniet je volop van."

De ramadan eindigt vlak na de nieuwe maan. Daardoor vieren niet alle moslims het feest op hetzelfde moment.

Moslims in Europa houden veelal vast aan de berekening die wordt gemaakt in het land van herkomst, maar ook die kan per land verschillen. Daardoor kan het voorkomen dat bijvoorbeeld Turkse Nederlanders een dag eerder of later het Suikerfeest vieren.

Het Suikerfeest wordt ook wel het Kleine Feest genoemd. Ongeveer zeventig dagen na het einde van de ramadan vieren moslims het Grote Feest, ook wel bekend als het Offerfeest of Slachtfeest (Eid-ul-Adha). Die feestdag valt dit jaar op 21 augustus.