Tienermeiden helpen bij arrestatie van bijna zeventig zakkenrollers

Twee tienermeiden hebben de politie in Rotterdam het afgelopen jaar geholpen bij het opsporen van bijna zeventig zakkenrollers. De meiden, Sara en Iris, legden de verdachten stiekem vast met hun telefoon.

"We hebben regelmatig een heterdaadje", zeggen de twee. Een baan bij de politie zien ze wel zitten. Ze besloten daarom ongeveer een jaar geleden in hun vrije uurtjes op winkelcentrum Zuidplein de zakkenrollers uit het normale winkelende publiek te filteren.

En met succes. Als ze iemand zagen die ze niet vertrouwden, volgden ze de persoon tot hij of zij toesloeg en gaven dit door aan de politie of beveiliging van de winkels.

Rotterdam-Centrum

Inmiddels zijn de twee meiden (Politie: 'tussen de 15 en 20 jaar') ook actief in het centrum van Rotterdam. Twee dagen per week gaan ze daar op zakkenrollerjacht. Ze weten precies waar ze op moeten letten om de zakkenrollers te kunnen spotten. "De vrouwen dragen afgetrapte ballerina’s. De mannen oude sportschoenen. Ze steken een winkelstraat meerdere keren over en kijken vaak achterom."

Wanneer de twee meiden iemand in het oog krijgen, splitsen ze zich op en houden ze contact met elkaar. Ze volgen de persoon en geven informatie door aan de beveiligers, die de daders vervolgens staande kunnen houden en over kunnen dragen aan de politie.

Het mooie is dat de zakkenrollers niet door hebben dat ze gevolgd worden. "Ze snappen er niets van als ze worden betrapt", zegt Sara. Maar ook beveiligers snapten het aan het begin niet als ze werden aangesproken door het tweetal. "Maar inmiddels kennen ze ons bijna allemaal."

Bang dat ook de criminelen de twee meiden gaan herkennen, zijn ze niet. “Zo lang er mensen worden bestolen in het centrum van Rotterdam, weten ze niet van ons bestaan.”

Samenwerking

Toen politieagent Henri Appeldoorn lucht kreeg van de boevenvangers, zocht hij contact met ze. Sindsdien werken ze samen.

Iris en Sara maken foto's en filmpjes van de zakkenrollers en van de manier waarop ze te werk gaan. Die worden doorgestuurd naar Henri. Hij kan ze dan laten zien in de briefing van agenten. Maar de meiden zijn ambitieus: “Onze droom is om bij de politie te werken en zelf een zakkenrollersteam op te richten.”