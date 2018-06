El Akchaoui: 'Je moet realistisch blijven over kansen Marokko'

Dordtenaar Youssef El Akchaoui kijkt enorm uit naar het duel met Iran, dat vrijdagmiddag om 17:00 uur zal beginnen. Marokko speelt zijn eerste duel op een WK in twintig jaar tijd. "Ik denk dat het aan de chemie ligt, het vertalen van individuele kwaliteiten naar een teamprestatie. Dat heeft deze trainer (Hervé Renard, red.) nu voor elkaar", aldus El Akchaoui.

De oud-international van Marokko schat de wedstrijd van vrijdag hoog in. "Als je de eerste wedstrijd tegen Iran wint, sta je al voor zeventig procent in de volgende ronde. De andere twee ploegen verslaan wordt natuurlijk nog een stuk lastiger.''

''Op papier ben je misschien wel kansloos tegen Spanje, zij zijn in mijn ogen titelfavoriet. Portugal vind ik afwisselend. Een Ronaldo in goede doen is niet te houden, maar als hij zijn dag niet heeft kan je zomaar van Portugal winnen. Iran heeft een paar toppers, zoals Alireza Jahanbakhsh natuurlijk. Ze spelen vaak een WK dus we moeten ze niet onderschatten. Maar de knock-out fase is absoluut haalbaar voor Marokko."

Reëel blijven

"Het Marokkaans elftal elftal moet gewoon naar zichzelf kijken, ze zijn al achttien wedstrijden ongeslagen. Ik zou zeggen wees niet te enthousiast, maar ook niet neerbuigend naar de grote landen. Ga uit van je eigen kwaliteiten", aldus El Akchaoui.

Hij wil graag realistisch blijven, ondanks dat vele Marokkanen al praten over een mogelijke halve finale. "Marokkanen zijn een heel creatief en emotioneel volk, ze praten met hun hart. Maar je moet reëel blijven. Als je de poulefase doorkomt zou je met wat geluk de kwart of de halve finale kunnen bereiken."

Maar als Marokko toch voor een stunt zorgt op het WK, heeft El Akchaoui nog een verassing in huis. "Als Marokko wereldkampioen wordt trakteer ik, dat zeg ik je bij deze. Maar ik denk toch dat Spanje er met de titel vandoor gaat."