Man verwondt zichzelf op Rotterdam Centraal

Op Rotterdam Centraal heeft een man zichzelf donderdagavond verwond. Volgens de politie hebben veel mensen dat zien gebeuren.

Ambulancemensen hebben de zorg voor het slachtoffer overgenomen.

De toedracht is onduidelijk. "Het waarom is een persoonlijke zaak van de betrokkene", zegt een agent op twitter. "Er waren veel mensen aanwezig die, gezien de situatie en de locatie veel vragen hadden. Daarom hebben we het beeld zo compleet mogelijk gemaakt."

Hoe de man er nu aan toe is en hoe hij zich heeft verwond is niet bekend.