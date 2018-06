Ruim twee miljoen euro van ministers helpt leerlingen Edudelta aan onderdak

Goed nieuws voor de leerlingen en studenten van scholengroep Edudelta, dat meerdere locaties in de regio heeft: ze kunnen komend schooljaar allemaal terecht op een school in de buurt. Dat schrijven de verantwoordelijke ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Het Edudelta college stopt met het aanbieden van onderwijs per augustus 2018. De school had te maken met terugwijkende leerlingaantallen, waardoor de school ook in financiële problemen kwam. Om faillissement te voorkomen wordt de scholenstichting opgeheven.

Slob en Van Engelshoven leggen 2,5 miljoen euro bij om de overgangskosten voor de scholieren en studenten te dekken. Ze zeggen grote waardering te hebben voor de inzet en voor de manier waarop alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

Ook zo goed als alle vaste personeelsleden hebben nieuw onderdak gevonden. Het gros van de leerlingen kan zelfs in het vertrouwde gebouw blijven. Het Edudelta college heeft in totaal vier locaties: Barendrecht, Goes, Middelharnis en Sommelsdijk.