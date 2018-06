Deel dit artikel:











Relschoppers Turks consulaat: taakstraffen tot 180 uur Foto: MediaTV

De rechter heeft vijf relschoppers bij het Turkse consulaat in Rotterdam veroordeeld. De zwaarste straf was een taakstraf van 180 uur. De verdachte had een ME’er tegen het hoofd geschopt.

De rellen braken in maart van het vorig jaar uit, toen Nederland niet toestond dat een Turkse minister een verkiezingstoespraak zou houden. Meerdere agenten werden met flessen en stenen bekogeld. Deze relschoppers kregen taakstraffen tot 120 uur. Een zesde verdachte werd vrijgesproken. De straffen waren lager dan de eisen. De rechter hield er rekening mee dat de verdachten hun leven op orde hebben en niet in georganiseerd verband geweld pleegden.