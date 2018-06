Een op de zeven kinderen in Rotterdam heeft gehoorschade door lawaai

Bijna een op de zeven Rotterdamse kinderen van 9 tot 11 jaar heeft gehoorschade door lawaai. Dat stelt het Erasmus MC in Rotterdam op basis van het grote bevolkingsonderzoek Generation R.

Daarin volgt het ziekenhuis 10 duizend kinderen in Rotterdam vanaf de vroege zwangerschap tot aan jongvolwassenheid, om een beeld te krijgen van hun groei, ontwikkeling en gezondheid.

Door de gehoorschade hebben de kinderen last van harde geluiden en oorsuizen. Voor het onderzoek zijn 3 duizend Rotterdamse kinderen onderworpen aan een uitgebreide test.

Lawaaischade

"Je kan op vele manieren gehoorverlies hebben", zegt hoofdonderzoeker Marc van der Schroeff van het Erasmus MC. "Maar als je gehoorverlies hebt in de hele hoge tonen, weten we eigenlijk zeker dat dat komt doordat je te veel lawaai tot je hebt genomen."

Een mogelijke oorzaak van lawaaischade is het luisteren van muziek via een koptelefoon. Die kinderen hebben een drie keer hoger risico op gehoorschade, blijkt uit het onderzoek. Om het verband onomstotelijk aan te tonen, is verder onderzoek nodig.

"Ik vind het schokkend dat we op deze jonge leeftijd al gehoorverlies zien", zegt Van der Schroeff. Hij denkt dat de kinderen in de komende jaren door uitgaan en concertbezoek nog meer met lawaai te maken krijgen en dat hun gehoorschade daardoor nog kan toenemen.