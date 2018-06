Oudste deelnemer aan Nacht van de Vluchteling is Capellenaar

Capellenaar Endik Hetharia is al 82 jaar, maar dat weerhoudt hem er niet van een flink stuk te lopen. Zaterdagnacht start hij als oudste loper van de Nacht van de Vluchteling in Rotterdam. Deelnemers zamelen daarmee geld in voor noodhulp aan vluchtelingen over de hele wereld.

"Vluchtelingen zijn echt niet alleen van deze tijd", vertelt Hetharia. Als tiener heeft hij zelf de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Niet in Nederland, maar in Nederlands-Indië, waar zijn vader voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) vocht tegen de Japanners.

Hij was veertien jaar toen zijn familie onder Nederlands bevel naar Nederland moest komen. "Het is niet hetzelfde als wat de vluchtelingen nu mee maken, maar ik kan me daardoor wel voorstellen hoe zij zich moeten voelen."

De 40 kilometer die Hetharia te voet moet afleggen zijn hem niet vreemd. "Ik loop ontzettend veel." Zo gaat hij ook meedoen aan de Vierdaagse in Nijmegen, maar het is de eerste keer dat hij voor de Nacht van de Vluchteling wandelt.

Ook in andere steden in Nederland wordt in de nacht van zaterdag op zondag gewandeld voor vluchtelingen. Andere routes van het evenement beginnen in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. In Rotterdam geeft burgemeester Aboutaleb het startsein in de Maassilo.

Het sponsorevenement wordt sinds 2010 georganiseerd. Dit jaar doen er een recordaantal deelnemers mee: 5100.