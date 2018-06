Grafstenen in Nieuw-Lekkerland beschadigd na uitwijken automobilist

Enkele grafstenen, twee auto's en een hek zijn vrijdagochtend beschadigd geraakt toen de bestuurder van een auto op het laatste moment moest uitwijken. Het voorval gebeurde bij de begraafplaats op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

De bestuurder moest naar eigen zeggen uitwijken voor een gevallen fietser. Door de stuurbeweging, knalde hij tegen een geparkeerde auto en reed vervolgens de begraafplaats op. Daardoor raakten het hek en verschillende grafzerken beschadigd.

Hoewel er veel schade is, zijn er geen gewonden gevallen. De beheerder van de begraafplaats is geïnformeerd over het voorval. Ook is er contact opgenomen met de eigenaar van de geparkeerde auto.