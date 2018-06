Deel dit artikel:











Eerst illegale prostitutie, nu wiet: Dordt sluit pand Hennep. Foto: archief.

De politie in Dordrecht heeft een professionele hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan het Admiraalsplein in de wijk Wielwijk. Hetzelfde pand kwam vorig jaar ook al in het nieuws. Toen werd het pand drie maanden gesloten door de burgemeester, omdat er illegale prostitutie plaatsvond.

Op last van burgemeester Kolff is het pand na het ruimen van de plantage opnieuw gesloten, deze keer tot medio september. De eigenaar van het pand is inmiddels geïnformeerd over het besluit van sluiting. Deze is sinds woensdag van kracht. Als voor de eerste keer softdrugs in een woning worden aangetroffen volgt in de meeste gevallen een waarschuwing, laat de gemeente weten. Burgemeester Kolff ziet de illegale prostitutie van vorig jaar als verzwarende omstandigheden. Daarom besluit hij nu de waarschuwing over te slaan en het pand direct te sluiten. Zichtbare sluitingen zijn een signaal naar drugscriminelen en buurtbewoners dat wordt opgetreden, stelt de gemeente.