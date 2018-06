Arriva neemt 'passende maatregelen' tegen buschauffeur

Busmaatschappij Arriva neemt 'passende maatregelen' tegen een buschauffeur die donderdag meerdere passagiers uit de bus heeft gezet op de A16. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de chauffeur.

Het incident kwam donderdag aan het rollen nadat een passagier, Raymon Janse, op social media meerdere filmpjes had geplaatst over het incident.

Volgens hem begonnen de problemen toen lijn 88 van Arriva van Kralingse Zoom richting Gorinchem rond kwart over 5 in een file vast kwam te staan op snelweg A16 ter hoogte van de afslag Hendrik-Ido-Ambacht.

Op Facebook zei Janse dat een reizigster aan de chauffeur vroeg waar hij de reizigers ging afzetten. Daarop antwoordde de chauffeur volgens Janse dat hij niet zou gaan stoppen in Hendrik-Ido-Ambacht, maar door zou rijden naar station Zwijndrecht. Vanaf daar zouden de passagiers naar Hendrik-Ido-Ambacht kunnen reizen.

Raymon Janse: "Ik heb gezegd tegen de chauffeur dat hij zijn werk moest doen en gewoon naar Ambacht moest rijden. Verschillende reizigers waren het met me eens."

De buschauffeur zou daarop agressief zijn geworden en daarna zeker vijftien passagiers de bus hebben uitgezet. De bus bevond zich op dat moment in de file op de meest rechtse rijbaan van de A16, naast de vluchtstrook. De afrit naar Hendrik-Ido Ambacht was afgesloten na een ongeluk.