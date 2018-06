ARCHIEF RIJNMOND 10 juni 2018 - Angst

Afgelopen week ben ik een beetje bang geweest.Ik heb iets van angst gevoeld.

Bij het zwemmen in de Maas.

Mijn vrouw en ik proberen dagelijks een wat langere wandeling met de hond te maken, we kennen zo langzamerhand denk ik wel zo’n beetje alle groengebieden van Rotterdam en directe omgeving, en bij een paar van die gebieden kun je zwemmen in de Maas.

Ik ga niet zeggen wáár dat is, want straks wil iedereen erheen, maar het is geweldig. En wat ik ervan heb begrepen is de kwaliteit van het Maaswater tegenwoordig zo goed dat je er zonder enig probleem kopje onder in kunt gaan.

Dat is het probleem niet.

Mijn ‘probleem’ is dat ik er liever niet heel vèr in ga.

En dan niet omdat ik bang ben voor de stroming of voor het scheepvaartverkeer, maar omdat ik het heel onprettig vind dat ik niet weet wat zich onder mij afspeelt.

Wanneer ik niet kan zien wat er onder me gebeurt, gaat mijn fantasie werken.

En die fantasie is lang en lang geleden gevoed door de film Jaws. Een film over een mensenetende haai.

Niet dat ik haaien verwacht in de Maas, maar toch.

Toen ik van de week door het Maaswater zweefde op een plek waar ik nog kon staan, begon ik als vanzelf mijn angst te onderzoeken.

Was mijn angst puur irrationeel?

Of hèb ik wel eens iets vervelends meegemaakt?

Of van iets vervelends gehoord?

Voor de kust van – toen nog – Joegoslavië ben ik eens in aanraking gekomen met een kwal. Met als gevolg een soort pizza van blaasjes op mijn borst.

Vervelend, maar overzienbaar ‘leed’.

Een collega van me ging eens zwemmen in Scheveningen. Hij stond in het water, wilde een eerste slag maken, en stootte toen dusdanig zijn hoofd tegen iets dat hij voorgoed in een rolstoel belandde met een zeer hoge dwarsleasie.

Dat is wel echt een ramp.

Maar gelukkig komt zoiets maar weinig voor.

En ja, ik ben al snorkelend voor de kust van Thailand wel eens ècht een haai tegengekomen. Een kleintje.

Een beestje dat banger was voor mij dan ik voor hem.

Het zwom snel weg.

Allemaal geen aanleiding voor een algemene, grote, gegronde angst in het water, zou je denken. En toch is die angst sluimerend aanwezig.



Als jongetje zwom ik eens naast de opblaaskano van mijn ouders in een Fries meer, toen ik me opeens – en misschien wel voor het eerst - bewust werd van de ruimte onder mij in het water. Ik wilde ogenblikkelijk uit het water en ìn de kano.

Tijdens een vakantie in Hongarije zwom ik aanvankelijk redelijk onbekommerd in het grootste meer van het land, tot ik in een plaatselijk aquarium zag wat voor reusachtige meervallen met omineuze sprieten zich hier ophielden. Vanaf dat moment wilde ik niet meer dan een beetje poedelen aan de rand.

En er was de actie na mijn eindexamen.

Ik heb in Schiedam de middelbare school gedaan en met allerlei klasgenoten had ik me voorgenomen om na het eindexamen ’s nachts over het hek van zwembad Groenoord te klimmen en daar te gaan zwemmen, in het buitenbad. Dat hebben we ook gedaan.

Ook al voelde ik ergens in mijn achterhoofd een zeer onwaarschijnlijk scenario knagen.

Namelijk: dat ze die dag in het haaienbassin van Blijdorp problemen hadden gehad en de haaien dan maar even in Bad Groenoord hadden opgevangen.

Een onzinnige gedachte, dat realiseerde ik me ook.

Ik doorzag hier een irrationele angst.

En toch kwamen bij deze gelegenheid de rationele en de irrationele angst elkaar tegen.

Ik heb toen ook iets beleefd dat ècht een beetje eng was.

Ik ben in het donker van de hoge springplank gedoken.

Het verkeer van de snelweg even verderop bescheen het zwembad wel een beetje, maar het was nog steeds zo duister dat je het wateroppervlak niet kon zien vanaf de springplank.

Ik dook eraf, de afgrond in, zonder te weten wanneer ik het water zou raken.

Het gevoel van toen komt als vanzelf terug wanneer ik me begeef in diep en donker water.

Dan kan ik me voelen alsof ik nog steeds in de lucht hang boven het zwarte gat van een nachtelijk Bad Groenoord, wachtend op iets dat ik niet zie aankomen.



