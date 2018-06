Ruim honderd extra agenten voor regio Rotterdam

De politie in de regio Rotterdam krijgt op termijn extra agenten. Het gaat om 126 agenten die nog geworven en opgeleid moeten worden.

De regering had al besloten dat er 291 miljoen euro extra in de politieorganisatie wordt gestopt. Nu heeft minister Grapperhaus toestemming gekregen voor zijn plannen voor de concrete besteding daarvan. Landelijk betekent dat 1100 extra politieagenten.



"De 126 fte aan extra capaciteit die nu extra aan de regio Rotterdam wordt toegevoegd, zijn mensen die we hard nodig hebben om nu en straks de veiligheid in de regio Rotterdam beter te kunnen waarborgen. Daarmee krijgt onze eenheid over de komende jaren een stevige impuls", zegt woordvoerder Wim Hoonhout.

In totaal moeten er 770 wijkagenten bij komen. Daarvan moeten 171 agenten aan de slag met de bestrijding van zware misdaad en nog eens 170 zijn voor de opsporing van internetcriminaliteit.