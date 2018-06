Deel dit artikel:











Man doodgeschoten in een woning in Rotterdam Foto: MediaTV

Aan het Sandelingplein in Rotterdam-Feijenoord is vrijdagmiddag een man doodgeschoten in een woning.

De politie kreeg rond 17:00 uur een melding van getuigen die schoten hoorden. Andere getuigen hebben even na de schietpartij twee mannen zien wegrennen uit een portiek. Alle hulpdiensten waren aanwezig, ook een traumahelikopter. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar overleed ongeveer een uur nadat hij werd neergeschoten.