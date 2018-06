Rijnmond Staat Stil bij Cem Kekik

Cem Kekik is advocaat in Schiedam, maar stiekem droomt hij van een carrière als rockster. De 'Freddy Mercury' van de strafpleiters. Dat lijkt hem ook wel wat.

En dan te bedenken dat hij eigenlijk chirurg wilde worden. "Maar ik zag Al Pacino in The Godfather. Een rechtenstudent, een slimme jongen, die van zijn vader een andere kant op moest, maar wel succes had in zijn vak. Toen dacht ik: ik wil ook gaan pleiten!"

Cem Kekik groeide op in het Twentse Goor. Als kind werd hij als oudste zoon naar Turkije gestuurd. Dan kon hij vast Turks leren, naar school gaan, zich voorbereiden op de grote carrière. Als chirurg, ja. Maar het liep anders: zijn ouders bleven zoals zoveel 'gastarbeiders' in Nederland en Cem keerde ook terug.

"Ik had een beeld gekregen van een rijk land, waar ze snelwegen hebben van tapijten. Maar eenmaal weer hier, was het minder leuk. Ik werd bespuugd, uitgescholden voor 'jampot'. Dat verzinnen die kinderen natuurlijk niet zelf. Dat horen ze van hun ouders."

Ondanks een goede cito-score dacht zijn mentor dat het VWO niet haalbaar was. "Dat komt toch doordat je wat anders praat, uit een Turks gezin komt. Zo'n mentor kon daar niet doorheen kijken."

Discriminatie

Ook in zijn latere leven kreeg hij met vormen van discriminatie te maken. "Een vriend van mij kon moeiteloos een club in met nota bene míjn oude studentenkaart. Ik werd tegengehouden: ze twijfelden of het wel mijn pas was."

Kekik heeft theatervoorstellingen gehouden en vertelde dan het volgende verhaal. Hij liep stage als rechtenstudent, maar werd door de rechter aangezien voor de stagiair bij de beveiliging. "Maar dan klaag ik niet over 'discriminatie' of 'racisme'. Die vrouw was intelligent genoeg om te weten dat zij gewoon een stomme fout had gemaakt."

Hij probeert dat ook andere Turkse Nederlanders voor te houden: blijf niet hangen in het slachtofferschap. "Eerst wilde ik mijn best doen om aan autochtonen te laten zien: wij zijn ook zoals jullie. Ik denk nu dat mijn taak veel meer is tegen de jongens met mijn kleur haar te zeggen dat ze echt niet per se in Nederland worden uitgekotst. We zijn nu hier en moeten niet bij alles 'discriminatie' roepen."

Gitaar

Cem Kekik pakt nog maar eens zijn gitaar. Op zijn kantoor in Schiedam, bij Bordewijk advocaten. Toevallig staat daar de ingelijste toga van Ferdinand Bordewijk. Ook al iemand die het vak van advocaat combineerde met dat van kunstenaar, in zijn geval schrijver.

"Binnen een jaar is er weer een nieuwe CD. Ik wil daar ook graag mee naar het theater. Dan speel ik niet alleen liedjes, maar vertel ook verhalen. De rechtszaal, het theater: sowieso het podium op..."

