Kogelvrije vesten, drugs en geld in luxe appartementen Rotterdam-Centrum

Bij een politieactie om spookbewoning tegen te gaan hebben agenten zeven woningen doorzocht in Rotterdam-Centrum. Bij drie van de panden werden duizenden euro's contant geld, kogelvrije vesten, dure horloges en drugs gevonden.

In een woning in de Nieuwstraat vonden agenten een Albanees die een bekende was van de politie. De man had drie kogelvrije vesten, meerdere dure telefoons, 16 duizend euro in zijn woning en een horloge van 18 duizend euro om. Ook zijn bedrijf in Rotterdam-Zuid is doorzocht.

Bij de actie afgelopen dinsdag vonden agenten twee Albanezen in een woning aan de Jufferstraat. De twee mannen stonden niet op dat adres ingeschreven. Een van hen bleek ook betrokken te zijn in een onderzoek buiten Europa. Ook waren er apparaten en spullen waarmee drugs verhandeld en verwerkt kunnen worden.

Bij het doorzoeken van een huis aan de Bulgersteyn, werden opnieuw mannen uit Albanië aangetroffen. Ook daar vond de politie dure telefoons, gebruikershoeveelheden cocaïne, merkkleding en een groot geldbedrag. Een van de drie mannen had nog een openstaande boete van 45 duizend euro.

Alle mannen moeten zich op een later tijdstip op het politiebureau melden.

Spookbewoning

Bij spookbewoning staat een woning op naam van iemand die er zelf nauwelijks of helemaal niet is. Zo'n huis wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Vaak gaat het om appartementen in woontorens omdat daar weinig sociale contacten zijn tussen bewoners.