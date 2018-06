120 jaar oude Veerdienst 3 blijft varen

Veerdienst 3 krijgt een nieuwe eigenaar. Ook al doet het al een tijdje geen dienst meer als veerboot, voorlopig blijft het historische schip nog even varen. Vanaf 4 juli gaat de Papendrechtse vereniging De Binnenvaart de exploitatie en het beheer en onderhoud van de Veerdienst 3 op zich nemen.

De Veerdienst 3 krijgt een nieuwe ligplaats in de te ontwikkelen Leefwerf De Biesbosch, aan de Stadswerven. Daar is ook het binnenvaartmuseum, op de René Siegfried. Vereniging De Binnenvaart gaat de Veerdienst 3 uitbaten in de lijn van de afgelopen tijd, zoals rondvaarten, charters en huwelijken.

De Stichting Veerdienst 3 heeft dat veertig jaar gedaan. Het 120-jaar oude schip werd gebouwd als stoomschip en voer rijtuigen tussen Dordrecht en Papendrecht. Begin jaren negentig voer het met voetgangers en fietsers tussen Wieldrecht en ‘s Gravendeel.

In de jaren dertig werd het schip omgebouwd. De stoomketel werd vervangen door een motor en op het achterdek werd een kajuit en een overdekt promenadedek gebouwd. Op het voordek kwam een brandblusinstallatie om te kunnen helpen bij calamiteiten.

Daarna werd de Veerdienst 3 jarenlang gebruikt als sleepboot, ijsbreker en drijvende brandspuit. Ook werden er tochten gemaakt met het gemeentebestuur, de brandweer en belangrijke gasten van de stad, waaronder Koningin Juliana en Koningin Beatrix.