Na bizarre bruiloft ook huwelijksreis vol pech: stinkende liften, benauwd hotel

Wat de mooiste dag van hun leven moest worden, mondde twee weken geleden uit in een bruiloft vol pech. Vlak voor de openingsdans maakte bruid Sardee een vlot bedoeld sprongetje, maar bij de landing vloog haar knieschijf uit de kom. Na veel tranen moest ze de dans in een rolstoel doen.

Hun huwelijksreis, een droomreis van drie weken naar Vietnam, viel een dag later in het water. De arts in het ziekenhuis verbood hen simpelweg te reizen. Geen Vietnam dus, 'dan maar' naar Rotterdam-Zuid, zo besloten Ries van den Bovenkamp en zijn kersverse vrouw Sardee.

De afgelopen week bivakkeerden Rotterdammer Ries en Sardee uit Almelo dan ook aan de Maas, om zijn stad aan haar te laten zien. Maar de pech blijkt hen te hebben achtervolgd : ook in Rotterdam hadden de twee weer te maken met allerlei hindernissen. Want de lastminute hotelboeking pakte niet bepaald gunstig uit.

Snikheet hotel

Het duo belandde in Rotterdam-Zuid namelijk in een veel te warme hotelkamer. "Onze hotelkamer bleek benauwder dan drie sauna's bij elkaar.'' En dat was niet alles. "Ook de bedden waren vreselijk." Er zat dus maar een ding op: hoe onhandig ook, het bruidspaar veranderde van hotel.

Het duwen van de rolstoel viel ondertussen zwaar. Ries en Sardee verkenden op die manier de stad, van Het Kasteel tot aan het Lloydkwartier, maar dat was nog best pittig. "Mijn armen werden al snel zo dik als de benen van Ronald Koeman."

Stinkende lift

Ook dat was niet alles. Het leven in een rolstoel viel ook om een andere reden tegen. "In het openbaar vervoer stinken de liften naar urine." Je vrouw in een rolstoel zien, het viel Ries dan ook zwaar. "Ik vond het moeilijk."

De bewogen week kreeg uiteindelijk toch een positief tintje dankzij de favoriete voetbalclub van Ries, Sparta. De club schonk het paar een wedstrijdshirt met hun namen erop. Van een Schiedamse bioscoop kregen ze bovendien een kaartje voor de film.

Babybed

Een ander positief teken konden Ries en Sardee bovendien niet negeren. "Kwamen we in het andere hotel, stond er per ongeluk een babybedje op de kamer." Lachend: "Ons lot is wel bepaald."