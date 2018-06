Politie: 'Agenten niet meer vervolgen voor doodslag'

Agenten die tijdens hun werk iemand ernstig verwonden of doden, zouden voortaan niet meer vervolgd moeten worden voor zware mishandeling of doodslag. De politie wil een nieuwe bepaling in de wet zodat agenten vervolgd worden voor het 'schenden van de ambtsinstructie'.

Met zo'n maatregel zou een straf voor een agent maximaal drie jaar zijn en daarmee minder ingrijpend dan nu het geval is. Nu worden agenten na een ernstig geweldsincident op dezelfde manier vervolgd als iedere andere burger.

"En dat terwijl er geen kwade intentie is. Integendeel, want de politieman of -vrouw grijpt in om anderen of zichzelf te beschermen'', zegt Frank Paauw, chef van de Eenheid Rotterdam in een interview met het politieblad Blauw.

Achter de schermen werken politie, justitie en de marechaussee aan een wetsvoorstel voor wat in het leger een 'blauwe kamer' wordt genoemd. Dat is een speciale raadskamer die zich bezighoudt met strafzaken waar militairen bij betrokken zijn.

Consequenties

Wanneer agenten na beoordeling toch niet vervolgd worden, heeft dat voor hen alsnogconsequenties . Hij of zij mag bijvoorbeeld de Verenigde Staten niet meer in, kan niet meer als docent aan de slag en tijdens het proces is een hypotheekaanvraag ook moeilijk. Ingrijpende gevolgen die anders moeten, zegt Paauw.

In het interview zegt Paauw ook dat hij de randvoorwaarden voor het functioneren van de agenten anders wil. Hij vergelijkt het met een chirurg en zijn scalpel. ''Dat mes is in potentie een moordwapen. Maar een arts hanteert het alleen maar om een probleem op te lossen. Zo zie ik dat ook met agenten en hun dienstwapen.''

Een 'falende' arts kan voor de tuchtrechter worden gebracht. Zo zou het ook met de schietende agent moeten gaan. Is een slachtoffer (of diens nabestaanden) het niet eens met de uitkomst, dan ligt de weg naar het strafrecht via de artikel 12-procedure nog open.

In de nieuwe situatie zou voor een agent 'vrijspraak van overtreding van de ambtsinstructie' volgen. Paauw denkt niet dat de wijziging het wantrouwen tegen de politie voedt. "Het onderzoek blijft onafhankelijk, alleen de tenlastelegging verandert."

Ook binnen de politie moet er iets veranderen. Paauw: ''De roep om te leren van geweld, meer transparantie, goed werkgeverschap en eenduidig registreren klinkt steeds luider.''

Tijd

"Eindelijk'', zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond (NPB). ''Het werd hoog tijd. Als bond strijden we hier al jaren voor. Minister Van der Steur heeft al in 2015 beloofd om het probleem aan te pakken.''

''Een agent moet soms drie jaar wachten totdat een zaak voor de rechter komt. Sommige agenten in de frontlinie hebben soms drie of vier geweldincidenten achter hun naam. Dat heeft invloed op de moraal. Daarom is het belangrijk dat de procedure goed en snel gaat en dat er een andere afwikkeling komt'', besluit Struijs.