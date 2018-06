Voorstel: 'Schietende agent straks naar tuchtrechter'

Agenten die hun dienstwapen hebben gebruikt, moeten daar in de toekomst minder de gevolgen van ondervinden. Achter de schermen werken politie, justitie en de marechaussee aan een wetsvoorstel.

Nu beoordeelt, na onderzoek, het Openbaar Ministerie of een agent wordt vervolgd voor het gebruik van het dienstwapen . Wordt daarna van vervolging afgezien, dan nog merkt de schutter de consequenties.

Hij of zij mag bijvoorbeeld de Verenigde Staten niet meer in. Of kan niet meer als docent aan de slag. Ingrijpende gevolgen die anders moeten, zegt Frank Paauw, chef van de Eenheid Rotterdam, en namens zijn collega's portefeuillehouder bij de politie.

In een interview met het politieblad Blauw zegt Paauw dat hij de randvoorwaarden voor het functioneren van de agenten anders wil. Hij vergelijkt het met een chirurg en zijn scalpel. ''Dat mes is in potentie een moordwapen. Maar een arts hanteert het alleen maar om een probleem op te lossen. Zo zie ik dat ook met agenten en hun dienstwapen.''

Een 'falende' arts kan voor de tuchtrechter worden gebracht. Zo zou het ook met de schietende agent moeten gaan. Is een slachtoffer (of diens nabestaanden) het niet eens met de uitkomst, dan ligt de weg naar het strafrecht via de artikel 12-procedure nog open.

Ook binnen de politie moet er iets veranderen. Paauw: ''De roep om te leren van geweld, meer transparantie, goed werkgeverschap en eenduidig registreren klinkt steeds luider.''

Tijd

"Eindelijk'', zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond (NPB). ''Het werd hoog tijd. Als bond strijden we hier al jaren voor. Minister Van der Steur heeft al in 2015 beloofd om het probleem aan te pakken.''

''Een agent moet soms drie jaar wachten totdat een zaak voor de rechter komt. Sommige agenten in de frontlinie hebben soms drie of vier geweldincidenten achter hun naam. Dat heeft invloed op de moraal. Daarom is het belangrijk dat de procedure goed en snel gaat en dat er een andere afwikkeling komt'', besluit Struijs.