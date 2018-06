Mobiele camera voor beschoten woning in Schiedam

Sporenonderzoek in de woning in Schiedam

De politie heeft vrijdag een mobiele camera neergezet aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam. Daarmee willen agenten de woning en omgeving in de gaten houden.

In de nacht van donderdag op vrijdag is er rond 01:30 uur geschoten op een huis in die straat. Onder het woon- en slaapkamerraam zijn kogelgaten gevonden. Op het balkon vonden agenten een handgranaat.

De Explosieven Opruimingsdienst kwam naar Schiedam om de handgranaat te onderzoeken. De politie heeft een sporenonderzoek gedaan maar weet nog niets over het motief van de dader.