Politiek010: Hoe ziet Nieuw-Kralingen er straks uit?

In de nieuwe aflevering van Politiek010 veel aandacht voor de luxe nieuwbouwwijk Nieuw-Kralingen. Donderdag stemde de gemeenteraad van Rotterdam in met de plannen voor 800 voornamelijk luxe woningen aan de noordkant van het Kralingse bos.

Architect Adriaan Geuze laat zien hoe de wijk eruit ziet. "Verschillende lanen in Nieuw-Kralingen kijken straks uit op het bos, waardoor bewoners het idee hebben dat het bos aan het eind van hun straat begint", zegt Geuze.

Tachtig procent van de wijk bestaat uit woningen van tussen de 400 duizend en 1,2 miljoen euro. De gemeenteraad stemde in met het plan met als voorwaarde dat er nog eens 50 woningen voor hogere middeninkomens worden gebouwd.

Naast de woonwijk staan twee metaalbedrijven , die voor geluidsoverlast kunnen zorgen. "Dat is inderdaad een probleem, de gemeente gaat nu overleggen wat ze kunnen doen om die overlast in te perken", zegt D66-raadslid Chantal Zeegers. "Dat kan zijn door overkappingen of het omdraaien van de ingang van een bedrijf, of zelfs verplaatsing."

In 2021 moet de eerste paal de grond in gaan, maar het duurt nog wel even voordat er ook echt gewoond kan worden. "Over tien jaar moet de wijk er staan", zegt Peter van der Gugten van Heijmans.