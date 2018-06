Op een ezel door de Rif

Bijzonder is dat je bij het kopen van het boek een linkje krijgt met de spreuken uitgesproken in het Berbers

Zeven jaar lang sjokte Mohammed Benzakour op een ezeltje door het Rif-gebergte om spreuken en gezegden uit het Berbers te verzamelen. In het boek Tien op een ezel doet hij verslag van zijn "levenswerk''.

Ezelspreuken

In het Berbers spreekwoordenboek Tien op een ezel van de in Zwijndrecht wonende schrijver Mohammed Benzakour , staan veel spreuken met dieren, zoals ezels. Logisch want niemand in het Rif-gebergte had vroeger een fiets of een auto met navigatiesysteem als de TomTom.

"De ezel was de TomTom avant la lettre. Een ezel vindt moeiteloos de weg", zegt de schrijver die in Marokko opgroeide en vanaf zijn derde in Nederland woont.

In het boek vind je daarom spreuken als "De geduldige ezel streeft het ongeduldige paard voorbij", wat je zou kunnen vertalen als "een ezel mag dan langzamer zijn dan een paard, zijn geduld brengt hem verder."

Of een andere bekende in de Berberse taal: "Izjen ourjour edyameth" wat betekent "Een ezel gaat sterven", want hoezeer een ezel ook wordt uitgebuit, het dier is taai en gaat niet snel dood, zo is de algemene opvatting. Deze uitdrukking lijkt op 'De wonderen zijn de wereld nog niet uit' of 'Het moet niet gekker worden'.

Onherbergzaam

Reizend op de rug van een ezel en gewapend met een bandrecorder, trok de schrijver door zijn onherbergzame geboortestreek om mooie, grappige en dwaze spreuken uit het Berbers op te tekenen. Hij kwam in gebieden waar hij nooit eerder was geweest en waar je heel moeilijk kunt komen. "Maar dankzij de "Tomtom" van de ezel, raakte ik nooit de weg kwijt."

Ode aan het oeroude Berbervolk

Mohammed Benzakour heeft het boek gemaakt voor iedereen die van dieren en van taal houdt. "Voor zowel de Nederlandse lezer om een inkijkje te krijgen in een heel oude beschaving als voor de generatie Marokkanen in Nederland die kennis willen nemen van de cultuur van hun voorvaderen."

Bijzonder is dat je bij het kopen van het boek een linkje krijgt met de spreuken uitgesproken in het Berbers.