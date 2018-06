Deel dit artikel:











Politie pakt drie vluchtende verdachten op in drugspand Capelle

Bij een politie-inval in een drugspand in Capelle aan den IJssel zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie mannen opgepakt. Een van hen raakte gewond nadat hij van twee hoog sprong.

Het gaat om twee Rotterdammers van 21 en 34 jaar en om een 26-jarige man uit Voorhout. De Rotterdammers vluchtten via een balkon naar het dak en hielden zich schuil achter ventilatoren. De man uit Voorhout (ZH) sprong vanaf het balkon op straat en brak daarbij zijn elleboog en raakte gewond aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield de woning aan het Filomeentje Erf in Capelle-Schollevaar al een tijdje in de gaten na een anonieme tip. Volgens de tipgever zouden er 's nachts veel onbekende mensen het huis in en uitlopen. In de woning zijn drugs gevonden en spullen waarmee drugs kunnen worden gemaakt. Alles is in beslag genomen.