LIVEBLOG: Twee gewonden bij zeer grote brand in autobedrijf Rotterdam-Ommoord

Aan de Vlambloem in Rotterdam-Ommoord is zaterdagochtend een zeer grote brand uitgebroken in een garagebedrijf. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

16:45 uur

Het pand naast de autogarage, waarnaar de brand is overgeslagen, is een kantoor waar meerdere bedrijven in zitten. Er is nog altijd rookontwikkeling, maar volgens de brandweer nauwelijks meer in vergelijking met zaterdagochtend. Vier brandweerauto's zijn inmiddels terug naar de kazerne.

15:44 uur

De brandweer meldt dat er geen asbest in het spel is. Voor vragen over gezondheidsrisico's heeft de brandweer vandaag op deze pagina een aantal antwoorden opgesteld

15:20 uur

De rookontwikkeling is fors afgenomen, meldt de brandweer. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden, maar blijft beperkt tot de eerste twee waar sinds vanochtend wordt geblust. De brandweer is wel nog steeds bezig met blussen.

13:59 uur

De brandweerman die gewond raakte is na controle in het ziekenhuis weer aan het werk. Het is niet bekend hoe het met de medewerker gaat die tijdens de brand zaterdagochtend ook gewond raakte.

13:51 uur

13:25 uur

De politie Rotterdam-Oost roept iedereen via Twitter op om de ramen en deuren te sluiten. De afzetting is zeer ruim is te lezen in een Tweet:Op Radio Rijnmond laat een woordvoerder van de brandweer weten dat de tweede gewonde een medewerker van het autobedrijf is. De brandweer vermoedt dat het blussen nog zeker de hele middag gaat duren. Ook benadrukt hij dat mensen afstand moeten houden: "Blijf uit die rook, sluit ramen en deuren, want het is gewoon ongezond", aldus de woordvoerder.

12:58 uur

12:41 uur

12:37 uur

12:30 uur

Er is een extra peloton onderweg vanuit de Haaglanden. In totaal worden twaalf blusvoertuigen ingezet om te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt.In de Rozenbuurt in Ommoord rijden agenten rond en roepen bewoners op om ramen en deuren te sluiten.De brandweer meldt dat er in Zevenhuizen roetdeeltjes neerslaan.Bij XerxesDZB in Zevenkamp krijgen ze groen licht van de brandweer. Het toernooi mag zonder gevaar voor de veiligheid van de kinderen in de middag doorgaan.

12:25 uur

12:19 uur

12:08 uur

11:45 uur

11:22 uur

11:07 uur

10:52 uur

10:43 uur

Een brandweerwoordvoerder bevestigt live op Radio Rijnmond dat er twee gewonden zijn gevallen. Een van hen is een brandweerman die letsel opliep bij een explosie. De andere gewonde is een burger, het is niet bekend hoe het met de persoon gaat. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het bedrijfspand is deels ingestort. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen pand.Bewoners in de omgeving krijgen een NL-Alert waarin wordt gewaarschuwd om op afstand te blijven. Daar geeft niet iedereen gehoor aan.In Rotterdam-Zevenkamp is een voetbaltoernooi van XerxesDZB halverwege de ochtend stilgelegd. De kinderen zijn naar huis gestuurd. Het is nog niet duidelijk of de sportvereniging het toernooi in de middag door mag laten gaan. Daarvoor zijn kinderen uit onder andere Leiden en Barendrecht onderweg naar Rotterdam.Volgens de brandweer trekt het vuur veel bekijks, wat slecht is voor de gezondheid en de hulpdiensten hindert. Het gebied rondom de brand wordt daarom afgezet en de brandweer vraagt mensen afstand te houden.Bij RTV Rijnmond komen vanuit de hele regio meldingen, foto’s en video’s binnen van de brand. Er hangt een enorme rookwolk boven het gebied die tot op tientallen kilometers afstand te zien is.De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten.Aan de Vlambloem in Rotterdam-Ommoord breekt brand uit in een autobedrijf. De brandweer schaalt uit voorzorg direct op.