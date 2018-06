Deel dit artikel:











VIDEO: Twee gewonden bij zeer grote brand in autobedrijf Rotterdam-Ommoord Foto: MediaTV Foto: Joke Weening - De brand vanuit Terbregge De brand vanaf de Kop van Zuid - Foto: Stijn Bransen De brand vanuit Schiedam - Foto: Nancy van Oudheusden Foto: Anton Slotboom Foto: Adil Benaissa Foto: Lonneke van der Sluijs

Aan de Vlamboem in Rotterdam-Ommoord is zaterdagochtend een zeer grote brand uitgebroken in een garagebedrijf. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Een van de gewonden is een brandweerman, hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonde is een burger, het is niet bekend hoe het met de persoon gaat.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een van de twee gewonden is door een explosie gewond geraakt, meldt de politie op Twitter.

Bij de brand komt zeer veel rook vrij. Er hangt een enorme rookwolk boven het gebied die tot op een afstand van tientallen kilometers te zien is. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om de brand te blussen. De brandweer brengt ook een extra grote pomp ter plaatse waarmee extra veel bluswater gebruikt kan worden. Omwonenden die last hebben van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Tekst gaat onder livestream verder

Volgens de brandweer trekt het vuur veel bekijks, wat slecht is voor de gezondheid en de hulpdiensten hindert. Mensen wordt gevraagd afstand te houden. In Rotterdam-Zevenkamp is een voetbaltoernooi van XerxesDZB halverwege de ochtend stilgelegd. De kinderen zijn naar huis gestuurd. Het is nog niet duidelijk of de sportvereniging het toernooi in de middag door mag laten gaan. Daarvoor zijn kinderen uit onder andere Leiden en Barendrecht onderweg naar Rotterdam.