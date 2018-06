Veldwijk:'Ook Excelsior wilde mij hebben'

Lars Veldwijk heeft op het laatst een aanbieding van Excelsior naast zich neergelegd. De spits, die zaterdag een éénjarig contract met een optie voor nog één seizoen bij Sparta tekende, had terug kunnen keren bij zijn voormalige club.

'Ik had mijn jawoord al gegeven aan Sparta en bovendien spreekt de ambitie van de club mij aan. Ik had ook naar Bulgarije, Kazachstan en Zuid-Korea gekund, maar wilde vanwege mijn persoonlijke situatie liever in de buurt blijven', aldus Veldwijk tegenover RTV Rijnmond. Veldwijk en zijn vriendin Monica Geuze verwachten opnieuw een baby.

Veldwijk kon dus naar het buitenland en naar de eredivisie, maar kiest dus nu voor een avontuur in de eerste divisie met Sparta. 'Ik kijk niet naar de competitie maar naar het algehele plaatje. Ik had vorig seizoen al een gesprek gehad met Henk Fraser en nu een goed gesprek gehad met technisch manager Henk van Stee. Ik ga er vanuit dat wij bovenin gaan meespelen in de eerste divisie', aldus de Amsterdammer.

Veldwijk had bog een tweejarig contract bij FC Groningen, maar hij mocht daar transfervrij vertrekken. Na de winterstop werd hij om disciplinaire redenen al uit de selectie gezet door toenmalig trainer Ernest Faber. Veldwijk werd afgeschilderd als 'lastige' jongen. 'Jij kent mij ook. Ik heb nergens problemen gehad en had bij Groningen alleen maar problemen met één persoon', zegt Veldwijk.

Veldwijk maakte tijdens zijn presentatie ook nog een dolletje. Tijdens de competitiewedstrijd Sparta-FC Groningen werd hij bij een 2-1 achterstand neergehaald door de jonge Spartaan Mark Veenhoven. 'Ik ben toegevoegd aan de app groep van Sparta en de afbeelding was direct die overtreding. Ik heb geschreven dat hij volgende week tijdens de eerste training zijn scheenbeschermers maar moet aandoen', grapte Veldwijk.