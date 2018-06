Deel dit artikel:











Brand in woning Dordrecht mogelijk aangestoken De Vossiusstraat in Dordrecht - Foto: RTV Dordrecht

Een woningbrand die vrijdagavond laat in Dordrecht woedde, is mogelijk aangestoken. De politie onderzoekt of er inderdaad sprake was van brandstichting, meldt RTV Dordrecht.

De brand was in een woning aan de Vossiusstraat in de Dordtse wijk Krispijn. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met blussen en moest zelfs nog een keer terugkomen, toen buurtbewoners ontdekten dat het vuur nog leek nasmeulde in het dak. Bij de brand in Dordrecht raakte niemand gewond.