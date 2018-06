Deze week staat onze uitzending helemaal in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos voor Daniël den Hoed. Speciaal daarom hebben we internist-oncoloog Astrid van der Veldt uitgenodigd om alle vragen over kanker te beantwoorden.Els Doornheim uit Spijkenisse vraagt:

Mijn hele familie is al overleden aan een vorm van kanker. Ik ben de enige die geen kanker heeft of heeft gehad. Hoe groot is de kans dat ik ook kanker krijgt? Hoe werkt de erfelijkheid van kanker precies?

Mevrouw van Vierzen voegt daaraan toe:

Mijn broer is overleden en mijn andere broer en zus zijn terminaal. Verder heeft niemand mijn moeders of vaders kant kanker, alleen mijn broers en zus. Is dat toeval of is er een grote kans dat ik en mijn dochter ook kanker krijgen?



