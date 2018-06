Deel dit artikel:











Hoe werken de nieuwe medicijnen voor multipel myeloom? DanieldenHoedVHDB

Deze week staat onze uitzending helemaal in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos voor Daniël den Hoed. Speciaal daarom hebben we internist-oncoloog Astrid van der Veldt uitgenodigd om alle vragen over kanker te beantwoorden.Carla Oosterling uit Overschie wil graag meer weten over de nieuwe medicijnen voor multipel myeloom.Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.