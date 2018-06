Kijk hier de hoogtepunten van Rijnmond is Gers! terug

Cabaretier Richard Groenendijk, Ahoy Rotterdam-directeur Jolanda Jansen en ondernemer Aziz Yagoub zijn te gast in de derde aflevering van de talkshow Rijnmond is Gers!

De talkshow wordt gepresenteerd door Ebru Umar en co-host Edwin Veekens van het magazine Gers!.

Richard Groenendijk

In de talkshow spreekt Richard Groenendijk over zijn liefde voor Rotterdam. Maar daarnaast ziet hij ook voldoende verbeterpunten. Zo hoopt hij op meer woningen in het centrum voor starters: "Het centrum wordt overgenomen door juppen."

Jolanda Jansen

Ahoy Rotterdam-directeur Jolanda Jansen spreekt in de talkshow over de nieuwbouw van het instituut. Daar komt een congres- en theaterzaal die plek biedt aan 7 duizend bezoekers.

Aziz Yagoub

Ook festivalorganisator en horecaondernemer Aziz Yagoub is te gast in het programma. Hij groeide op in de wijk Bloemhof op Rotterdam-Zuid en is inmiddels de trotse eigenaar van onder meer poppodium Annabel. Yagoub studeerde ooit journalistiek, maar besloot toch om te ondernemen in de horeca.

MC JR & Th'acquisition

In samenwerking met de Rotterdamse Popunie biedt Rijnmond is Gers! een podium aan jong talent in de stad. Dit keer MC JR & Th'acquisition. Winnaar van de Grote Prijs van Rotterdam in categorie Urban.