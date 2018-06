Deel dit artikel:











Uren vast in parkeergarage door drukte in centrum Dordrecht Foto: RTV Dordrecht Parkeergarage Achterom in rustigere tijden - Foto: Google Streetview

Er is kermis in de stad en daarom is het bijzonder druk in het centrum van Dordrecht. Zo druk, dat automobilisten die zaterdagmiddag de stad uit willen al een paar uur vaststaan in parkeergarage Achterom, boven de Albert Heijn.

Auto's kunnen maar in één richting de parkeergarage uit. Omdat er geen verkeersregelaars zijn, gaat dat niet zo vlot. Baby

"Ik ben in 2,5 uur 35 meter opgeschoten", vertelt iemand vanuit de auto aan RTV Rijnmond. Een vrouw met een baby moest haar auto terug in een parkeervak zetten en uitstappen om haar kind te voeden. "Ik ben in 2,5 uur 35 meter opgeschoten", vertelt iemand vanuit de auto aan RTV Rijnmond. Een vrouw met een baby moest haar auto terug in een parkeervak zetten en uitstappen om haar kind te voeden. Volgens de getuige was de sfeer gelaten, maar waren mensen ook kwaad en onrustig. Bbq

Op Twitter meldt iemand paniek en rumoer in de garage. Ook op het dak staan auto's al zeker een uur vast. Op Twitter meldt iemand paniek en rumoer in de garage. Ook op het dak staan auto's al zeker een uur vast. "Er gaan al stemmen op om een aantal wegwerp BBQ’s te halen en bij #AH vlees te halen", twittert iemand. 'Blijf even in de stad'

De politie adviseert mensen die de stad uit willen om nog even in de stad wat te eten en vooral rustig te blijven. De politie adviseert mensen die de stad uit willen om nog even in de stad wat te eten en vooral rustig te blijven.

Volgens RTV Dordrecht hebben ook de bussen last van de verkeerschaos in het centrum. "Op de kruising Spuiweg en het Achterom lopen de frustraties op. Er wordt getoeterd en geschreeuwd. Ook hulpdiensten hebben moeite om overal bij te kunnen", meldt de lokale omroep.