Politie houdt verdachte aan rond dodelijke schietpartij Sandelingplein

De politie heeft vrijdagavond een 34-jarige Rotterdammer opgepakt. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de schietpartij van vrijdagmiddag in een woning aan het Sandelingplein in Rotterdam-Feijenoord. Daarbij kwam een man om het leven.

Getuigen hadden twee mannen uit het portiek zien wegrennen . Een van de getuigen zag de mannen in een auto wegrijden. De wagen werd rond 21:30 uur gezien op de Maasboulevard. Agenten zetten de auto aan de kant en hielden de bestuurder aan.

Het slachtoffer van de schietpartij is een 30-jarige man uit Roermond. De politie weet nog niet waarom hij in Rotterdam was en waarom hij is doodgeschoten.