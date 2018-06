Deel dit artikel:











Ja, ik wil... trouwen in middeleeuwse sfeer Middeleeuwse bruiloft in Vlaardingen Middeleeuwse bruiloft in Vlaardingen Middeleeuwse bruiloft in Vlaardingen

Met het in ontvangst nemen van een bloemenkrans en het afschieten van de pijl van Cupido, trouwden zaterdag Sylvia van Delft met Theo Lagendijk én Morena de Kok met Boris Lenting. De plechtigheden vonden plaats tijdens het Stadsspektakel in Vlaardingen en waren helemaal in middeleeuwse sfeer.

Boris en Morena kennen elkaar al 18 jaar en zijn allebei liefhebbers van de middeleeuwen: "Het is een hele rustige tijd. Zonder afleidingen als radio, tv en internet. En toen de kans zich in Vlaardingen voordeed om mee te doen aan een prijsvraag, zijn we door iemand anders opgegeven. Want al onze vrienden kennen onze afwijking." Wedstrijd

Ter ere van duizend jaar Slag bij Vlaardingen schreef de gemeente Vlaardingen namelijk een wedstrijd uit voor alle trouwlustige koppels van Nederland. Zes stellen hadden enthousiast belangstelling getoond hun liefde voor elkaar uit te spreken tijdens het Vlaardingse historische feestjaar. De twee winnende paren krijgen een gratis officiële plechtigheid in middeleeuwse stijl, een gratis trouwboekje en een feestelijke middeleeuwse oorkonde, bloemen, een groeps- en bruidsfoto en na afloop een middeleeuwse feestdronk.